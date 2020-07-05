عاجل.. "النقض" ترفض طعن المحكوم عليهم في "فض النهضة" وتؤيد سجنهم

قضت محكمة النقض برفض طعون المحكوم عليهم في قضية فض اعتصام النهضة، وأيدت حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.

كان المحكوم عليهم الطاعنون في القضية يطالبون المحكمة بقبول الطعن، وإلغاء حكم إدانتهم غير أن محكمة النقض رفضت الطعن، وبذلك يكون حكم السجن في القضية نهائيا باتا.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بمعاقبة 23 متهمًا بالمؤبد، و223 متهمًا بالمشدد 15 عامًا، و22 متهمًا بالسجن ثلاث سنوات، كما برأت 109 متهمين، وانقضاء الدعوى لمتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة.

كما غرمت المحكمة المتهمين 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، ومليوني جنيه لحديقة الأورمان و10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليونا لكلية الهندسة فطعن عدد منهم على الحكم أمام محكمة النقض.

ونسب للمتهمين في القضية اتهامات تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل.