قصر ثقافة مطروح يستعد لعودة الأنشطة بإجراءات احترازية ضد كورونا

قام الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجولة تفقدية بقصر ثقافة مرسى مطروح، ضمن عدد من الجولات التفقدية التى سيقوم بها فى مختلف الفروع الثقافية، لمتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا استعدادًا لبدء عودة النشاط فى 15 يوليو الجاري.

وتفقد رئيس الهيئة كافة جوانب القصر للتأكد من وضع العلامات الإرشادية لدخول وجلوس رواد القصر، مؤكدًا ضروة اتخاذ كافة الإجراءات من ارتداء الكمامات والتباعد بين الرواد داخل قاعات الأنشطة والمكتبة والمسرح.

ووجه "عواض" كافة مديري الأفرع بضرورة التشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس حسب طبيعة كل موقع، كما أكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات قبل الموعد المحدد لبدء النشاط بوقت كاف.