وزيرة الثقافة توافق على 30 عرضا مسرحيا في 84 ليلة خلال الصيف

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على خطة عودة النشاط المسرحي والتي تضم 30 عملا مسرحيا متنوعا في 84 ليلة عرض لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال.

ويأتي استئناف العروض على مرحلتين الأولى تبدأ مساء الأحد على مسرح "ساحة مركز الهناجر للفنون - المكشوف بالأوبرا"، والثانية تنطلق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مطلع أغسطس المقبل، وتشهد إعادة تشغيل جميع مسارح الدولة، وقال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إنه جرى إعداد مجموعة من العروض المميزة حيث يقدم على مسرح ساحة مركز الهناجر اعتبارا من الخميس 16 يوليو عروض الليلة الكبيرة إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، البخيل إنتاج مسرح الشباب، كأنك تراه من إنتاج مسرح الطليعة، وخلال شهر أغسطس، يجرى عرض رحلة الزمن الجميل إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، سيد الوقت إنتاج مسرح الغد، أحوال شخصية إنتاج مسرح الشباب.

ويعرض على المسرح نفسه من إنتاج مركز الهناجر عرض "اترك انفي من فضلك" يومي الاحد والاثنين 26، 27 يوليو، وعرض محل اللعب يومي الاثنين والثلاثاء 17، و18 أغسطس.

وتابع بأن المسرح المكشوف في الأوبرا يستضيف عرضين من إنتاج مسرح الطليعة هما الطوق والأسورة اعتبارا من الأحد 26 يوليو والسيرة الهلامية اعتبارا من الاثنين 10 أغسطس، مضيفا أن عروض مبادرة "اضحك .. فكر .. اعرف" على قناة وزارة الثقافة مستمرة وتتضمن مسرحيات مشهور مش مشهور، المقام العالي، العطسة، المغفلة إضافة إلى العروض الجديدة التي سيجرى إنتاجها بداية من يوليو الجاري على أن تقدم عروض الأون لاين بالتناوب بين الإنتاج الجديد وريبرتوار البيت الفني للمسرح الذي يضم كنوز وتراث الأعمال المسرحية.

وأكد الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الإحترازية والوقائية والقيام باعمال التعقيم اليومى لدور العرض حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين، ونوه بأن مسرح النافورة بالأوبرا يشهد عرض "سينما مصر" من إنتاج صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وبطولة شباب الدفعة الثانية من طلبة استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني.