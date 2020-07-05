مصادر: إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة غدا

قال مصدران مقربان من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إنه سيكشف النقاب عن حكومة جديدة، غدا الإثنين، بعد أن قرر قبل أيام تغيير رئيس الوزراء بهدف إعطاء قوة دفع لفترته الرئاسية.

وأضاف المصدران أن ماكرون ورئيس وزرائه الجديد، جان كاستيكس، سيجتمعان في قصر الإليزيه في وقت لاحق اليوم لبحث تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وكان إدوارد فيليب قد قدم استقالة حكومته، أول أمس الجمعة، وهو أحد أبرز ثلاث شخصيات يفترض أن تطالها عملية المراجعة والمحاسبة القضائية والقانونية الجارية، إذ تطارد حكومته المستقيلة الانتقادات، بعدم توفير المستلزمات الطيبة الضرورية مثل الكمامات.

وانعقدت محكمة فرنسية للتحقيق مع رئيس الوزراء المستقيل إدوارد فيليب، بشأن اتهامات طالته خاصة بالتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام أن إحدى المحاكم تنظر في تعامل البلاد مع ملف وباء كورونا ونهج استجابة باريس للأزمة الصحية بعدما أحيل لها شكاوى من نقابات وأطباء.

وقال المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولان، إن التحقيق القضائي سيشمل وزيري الصحة السابقين أجنيس بوزين، وأوليفييه فيران.