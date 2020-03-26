الحكومة الفرنسية تسمح باستخدام "الكلوروكين" لعلاج مرضى فيروس كورونا

وقع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الصحة أوليفييه فيران، على قرار صدر اليوم، يسمح بوصف دواء "الكلوروكين"، للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في القرار، أن الدواء المذكور "يمكن وصفه وإعطاؤه للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد تحت مسؤولية الطبيب، في مؤسسات الرعاية الصحية التي توفر لهم الرعاية" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

من جهته، شكر مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا البروفسور ديدييه راؤول الحكومة الفرنسية على "إصغائها" له، حيث كان أول من طالب بوصف الدواء لمرضى فيروس كورونا، ما تسبب في انقسام وبلبلة وسط علماء وخبراء الصحة.