أسعار السمك اليوم الإثنين 6-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار السمك في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الإثنين 6 يوليو الحالي، والتي تنوعت بين البلطي والبوري والجمبري والسبيط على النحو التالي:

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

جاء سعر كيلو سمك الماكريل بـ45 جنيهًا.

سمك الثعابين

ووصل سعر سمك الثعابين 210 جنيهات للكيلو جرام.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 80 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 130 إلى 260 جنيهًا.

سمك المكرونة

بلع سعر سمك المكرونة 45 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك البلطي

تراوح سمك البلطي بين 23 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 30 إلى 130 جنيهًا.