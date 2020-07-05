مدير مستشفى السعديين: حققنا أكبر نسبة شفاء للمصابين بكورونا بالشرقية

قال الدكتور أحمد بحلاق مدير مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية، إن المستشفى حققت أكبر نسبة شفاء بين مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقال "بحلاق"، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، إن الطفل "أحمد" الذي تم تداول صورته أثناء احتضانه له على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خروجه من مستشفى العزل وتعافيه من فيروس كورونا أثرّت فيه بشكل كبير.

وأوضح أن بداية ظهور المرض على الطفل كانت من خلال أعراض البرد العادي، وكانت بسيطة، وبعد ذلك نُقل إلى المستشفي، لكنه تحسن سريعًا.

وأكد، أن الطفل أحمد تعافى في فترة تقل عن 5 أيام، وذلك لأن الجانب الأهم في بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا للطفل هو الدعم النفسي الذي تلقاه من الفريق الطبي.