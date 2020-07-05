استمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة في انفجار بتركيا

بدأت محاولات البحث عن العمال الثلاثة المفقودين في حادث انفجار مصنع الألعاب النارية في منطقة "صقاريا" بتركيا، أمس الأول، وحتى الآن تعمل الشرطة ورجال الصحة والإطفاء في منطقة انفجار المصنع والأماكن المحيطة بالمنطقة.

ووفقا للخبر الذي نشرته جريدة "تي 24" فقد سمع دوي الانفجار في المناطق المجاورة على بعد 50 كيلو متر من المصنع، وما زالت عمليات فحص المنطقة ورفع الأنقاض وتنظيف بقايا الانفجار مستمرة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وذكرت التصريحات الرسمية أن 4 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب 114، بينما لا يزال 3 أشخاص مفقودين، ومازالت عمليات البحث عنهم مستمرة.

ووقعت عدة انفجارات شديدة متتالية في مصنع للألعاب النارية في محافظة صقاريا، صباح اليوم الجمعة، وسُمِعَ دوي الانفجار من جميع أنحاء المدينة.