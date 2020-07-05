تعافي وخروج 14 حالة جديدة من مصابي كورونا من "عزل بني سويف"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تعافي وخروج 14 حالة جديدة من مصابي كورونا من العزل المخصص لهم بمستشفى بني سويف الجامعي بعد تلقيهم العلاج اللازم وبعد أن تحولت نتائجهم من إيجابية لسلبية ليرتفع العدد الاجمالي لـ186 متعافيا.

وتابع الدكتور منصور، مع الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى التقرير اليومي الخاص بالجهود التي تبذل داخل العزل بالمستشفى، وأشاد بجهود وكفاءة الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمة الطبية في المستشفى، مؤكدا أنّ الجامعة وضعت إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية ولدعم جهود الدولة في صد هجوم فيروس كورونا ومنع انتشاره.

يذكر أنّه جرى تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابي فيروس كورونا يحتوى على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، و28 جهاز تنفس صناعي، و25 سرير رعاية متوسطة، إضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرا لعلاج مصابي فيروس كورونا والتي تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة لمتوسطة ولا تتوافر أماكن للعزل داخل منازلهم وتحت إشراف طبي من مستشفى الجامعي.