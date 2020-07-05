يوهانسن عيد: 10% من المدارس الحكومية حاصلة على "الاعتماد"

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إنّ نحو 10% من عدد المدارس الحكومية في مصر حاصلة على الاعتماد من قِبل الهيئة.

وأضافت يوهانسن، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنّ إجمالي عدد المدارس الحكومية التي تقدمت للاعتماد من الهيئة للعام الحالي 2019/2020 بلغ 1054 مدرسة، وإجمالي عدد المدارس المعتمد قبل 2014 بلغ 1315 مدرسة، في حين أنّ عدد المدارس التي جرى اعتمادها بلغ 4290 منذ 2014 وحتى 2019.

وتابعت: "وتعمل الهيئة على مساعدة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال تقديم التدريب والدعم الفني للمؤسسات التعليمية لحل مشكلات المدارس، لزيادة أعداد المؤسسات المتقدمة من وزارة التربية والتعليم للاعتماد من الهيئة للوصول للمستهدف من خطة مصر 2030، وهو اعتماد 60% من مؤسسات التعليم قبل جامعي في مصر".