"كانت لما بتشوفني تحضني".. الطفلة سما رامي تروي علاقتها برجاء الجداوي

رغم عدم قدرتها على تكرار كلمات العزاء والمواساة، إلا أن مشاعرها الصادقة كانت هي الأبرز، ففاضت عيناها بالبكاء الشديد، لوفاة الفنانة رجاء الجداوي، بالأمس، بعد معاناة استمرت 43 يوما مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية، فكانت تعتبرها بمثابة "أم ثانية" لها.

الطفلة سما رامي، صاحبة مقترح تغيير مصطلح "البله المغولي" وسفيرة النوايا الحسنة، ارتبطت مؤخرا بعلاقة قوية مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث إنها قبل أعوام قليلة، التقتها لأول مرة في منتدى "أولادنا" لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي قدمت فيه أغنية لأول مرة مع الفنانة ليلى علوي، وبالعام التالي مع المطربة أنغام، وبالثالث مع الفنانة يسرا، حيث إنه في الأعوام الثلاثة كانت ملكة جمال القطر المصري لعام 1958 هي أول الحاضرين باستمرار.

الفنانة الراحلة لم يقتصر دعمها لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال ذلك الحضور، وإنما كانت تشجعهم في كافة الفقرات المختلفة، وفقا لحديث سما، لـ"الوطن"، وتشاركهم في حفلات إفطار رمضان دون ملل أو ضيق، بترحاب وتواضع شديد، فلم تنهر أو ترفض أحد من ذوي الهمم المختلفين.

"كانت دايما لما بتشوفني بتقولي يا حبيببتي وتاخدني في حضنها".. موقف متكرر محفور في ذهن سفيرة النوايا الحسنة للفنانة الراحلة، حيث وصفتها بـ"الإنسانة العظيمة"، قائلة بصوت مكتوم من شدة الحزن والدموع "كنت بحبها أوي".

وتروي عن آخر لقاء جمعهما سويا، خلال حفل يوم التسامح الإماراتي في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، أنها خلال كلمتها التي عبرت فيها عن رفضها لمصطلح "ذوي الإعاقة" وضرورة استبداله بـ"ذوي الهمم"، كانت الفنانة رجاء الجداوي أول المشجعين لها حيث وقفت تصفق لها بحرارة والدموع تغمر وجهها.

وتابعت الطفلة سما رامي: "كنت أول لما بشوفها أقولك يا طنط رجاء يا حبيببتي، تقولي أنتي اللي حبيببتي يا سما، كانت إنسان رائعة"، وهو ما يجعلها ستفتقدها بشدة بعد رحيلها، وحزنها الكبير على فقدانها واحدة من أكبر الداعمين لها شخصيا ولقضية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير.