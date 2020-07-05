أحمد الفيشاوي ينعى رجاء الجداوي: "خبر حزين.. الله يرحمك يا أجمل أم"

نعى الفنان أحمد الفيشاوي، الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

ونشر "الفيشاوي" صورة للفنانة الراحلة معلقا: "خبر حزين قوي.. كنت محظوظ أني اشتغلت معاكي أربع سنوات في تامر وشوقية، الله يرحمك يا أجمل أم وصديقة".

يذكر أنه منذ قليل دفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي بمقابر العائلة بمنطقة البساتين بالقاهرة، وكان قد حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ودفن الفنانة الراحلة وكان من أول الحضور إلى المقابر الفنانة فيفي عبده، وبعد ذلك وصل كل من الفنانة شيماء سيف، والفنان محمد الشقنقيري، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، ومنير مكرم إلى المقابر بمنطقة البساتين، لحضور جنازة ودفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

كما حرصت الإعلامية بوسي شلبي والفنانة إلهام شاهين على الحضور إلى المقابر بمنطقة البساتين، لتشييع جثمان الفنانة رجاء الجداوي، وقالت الفنانة إلهام شاهين لـ"الوطن": "رجاء الجداوي كانت تحب الخير وصاحبة واجب وكنت أتواصل معها دائما".

وقال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، إن الفنانة رجاء الجداوي كانت محبة للحياة، وذلك بدليل المدة الطويلة التي قضتها في الحجر الصحي.

وكان وصل جثمان الفنانة رجاء الجداوي إلى القاهرة قبل قليل، وتسلّمت الجثمان، أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، والتي كان برفقتها زوجها، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة في المقابر.