فنانون ينعون رجاء الجداوي: ربنا يرحمك.. مش هتتعوضي

نعى فنانون الفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت فجر اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة برفقة الفنانة الراحلة عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، وعلقت قائلة، "أنعي بكل الأسى والحزن صديقتي وحبيبتي التى كنت أشعر معها بحضن أمي.. الجميلة إنسانيًا وفنيًا".

وأضافت، "الراقية المحترمة المهذبة الطيبة النقيه رجاء الجداوي التى أحبت كل الناس، وحزن عليها كل الناس.. الغاليه جدًا جدًا التي لن ننساها أبدًا، وسنفتقدها جدًا.. حبيبتي رجاء.. ستعيش في قلوبنا للأبد.. ربنا يتغمدها برحمته ويجعل مثواها الجنه يارب".

كما نشر الفنان صلاح عبد الله صور تجمعه بـ"الجداوي"، عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وعلق عليها قائلًا، "رجاء ماتت فيا (أنتم).. هل ستقارنون كيف ماتت مع موت شخص آخر؟!.. وهل ستحسدونها على السرير اللي ماتت عليه؟!.. والمدفن اللي هتبات فيه؟!.. أم سيكون الختام للغل والغباء الفاتحة والدعاء".

وأضاف، "فيا أيتها القلوب الصالحة المتسامحة الراضية الطيبة البيضاء.. أسألكم بل أرجوكم الفاتحة والدعاء لـرجاء الجداوي".

وكتب الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الله يرحمك يا حبيبتي.. ألذ وأطيب وأجدع واحدة في الدنيا.. مش هتتعوضي.. نتقابل قريب".

أما الفنان هاني رمزي فكتب على "إنستجرام"، "مع السلامة يا جوجو.. ربنا يرحمك.. والله ما أقدر أقول بحبك قد إيه.. ربنا يصبرنا على فراقك.. عزائى لكل بيت مصري وعربي ولكل محبينك ولكل الفنانين".

ونشرت نهال نور صورة لها عبر "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة، "إنا لله وإنا اليه راجعون من أطيب وأرقى الناس اللي اتعاملت معاها.. ربنا يرحمها ويغفرلها ويحسن إليها ويسكنها فسيح جناته دعواتكم".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.