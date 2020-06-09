أحمد فهمي لـ"أوس أوس" عن ابنه: " شكله حلو أنت خاطفه؟"

داعب الفنان أحمد فهمي، صديقه أوس أوس، بعدما نشر الأخير صورة تجمعه بزوجته ونجله في عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق "أوس أوس" على الصورة قائلا: "ابنى وصاحبى وحبيبى، كل سنة وأنت طيب، ويااارب أشوفك أنت وأخوك عَلىِ أحسن ناس فى الدنيا، بحبكم أوى، وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتي".

ليقول "فهمي": " الواد دا شكله حلو أوي.. أنت خاطفه" .

يذكر أن أوس أوس، شارك فى الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق"، بمشاركة حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبدالعظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.