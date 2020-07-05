رئيس الوطنية للانتخابات لـ"الوطن": بدء توقيع الكشف الطبي لمرشحي الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة أصدرت قرارا بتحديد عدد من المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، لبيان الحالة البدنية والذهنية للمرشحين وعما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة والمسكرة من عدمه.

وأضاف لـ"الوطن" أن الهيئة نسقت مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات ووسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من لإجراء فيروس كورونا المستجد، الكشف الطبي المرشح أعدت وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة وذلك اعتبارا من اليوم.

وتوافد عدد من الناخبين في بعض المحافظات على المستشفيات التي تم تحديدها للحصول على تقرير طبي يفيد خلو المرشح من أي أمراض ولا يتعاطى المخدرات، لإرفاقه ضمن أوراق الترشح التي من المقرر تقديمها خلال الفترة من 11 وحتى 18 يوليو الجاري.