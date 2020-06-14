البرلمان يوافق على مجموع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونصت المادة 11 من مشروع القانون علي :"يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة".

وحذف البرلمان المادة الخاصة باستبدال عبارة (الهيئة الوطنية للانتخابات) بعبارة (اللجنة العليا للانتخابات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها، علي اعتبار أنها موجودة بمواد التشريع الأخرى، وبالتالي لا داع لوجودها.