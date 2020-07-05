نائب ليبي: وزير الدفاع التركي تجاوز كل الخطوط الحمراء

قال النائب الليبي، علي التكبالي، إن ما حدث أمس السبت، من ظهور وزير جيش الاحتلال التركي ورئيس الأركان الجنرال يشار جولار، بداخل القواعد والمقار العسكرية الليبية ووسط ضباط بلاده وأمامهما خرائط ليبيا يرسمان عليها طموحات أنقرة، يدل على أن تركيا وضعت خططها الأولى لاحتلال ليبيا، وهي تزداد يوما بعد يوم في انتهاك حقوق السيادة الوطنية، لأنها وجدت أمامها حكومة منبطحة مستعدة للتسليم في كل شيء مقابل حمايتها، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضاف التكبالي، أن خطاب وزير جيش الاحتلال التركي تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وأن ما حدث يرسل إشارات لتفوق العرق التركي وخطوات مدروسة لأن يعتاد الشعب الليبي على الوجود التركي في بلادهم، وعلى ضرورة التعامل معه.

والتقى وزير جيش الاحتلال التركي خلوصي آكار أمس السبت، بجنود الاحتلال التركي المتمركزين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الليبية، وذلك خلال جولة تفقدية لسفينة مجموعة المهام البحرية التركية "تي سي جي جيرسون" المسؤولة عن تنفيذ العمليات بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال آكار: "في البحر أو البر أو حتى في الوطن الأزرق، في أي مكان لنا عليه سيادة، نقوم بكل ما علينا من واجبات. لنا مع المنطقة تاريخ مشترك يمتد لـ500 عام أجدادنا انسحبوا من المنطقة، لكننا سنقوم بكل ما يجب علينا أن نقوم به"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".