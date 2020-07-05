الجندي: أجندة أردوغان لإحياء جماعة الإخوان في ليبيا ستبوء بالفشل

أكد النائب مصطفى الجندي، رئيس تجمع برلمانات دول شمال إفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي أن جميع محاولات النظام الإرهابي التركي ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان لإعادة الحياة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي أراد أن يبدأها من داخل ليبيا بدول الشمال الإفريقي ستبوء بالفشل الذريع، خاصة بعد إدراك كل الأوساط السياسية الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية وأنه لاهدف للنظام التركي من عملياته الإرهابية والإجرامية داخل ليبيا سوى إعادة إحياء جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الجندي في بيان له أصدره اليوم إن رجب طيب أردوغان أراد من تدخله في ليبيا السطو أولا على النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب الليبي الشقيق وتمكين جماعة الإخوان الإرهابية من مفاصل النظام داخل ليبيا لتبدأ بعد ذلك التغلل في دول شمال إفريقيا لتنفيذ أجندة جماعة الإخوان الإرهابية في المغرب العربي، مؤكدا أن الأنظمة والشعوب داخل دول شمال إفريقيا لن تسمح أبدا للنظام التركي الإرهابي بتنفيذ مخططاته الشيطانية لإعادة نظام جماعة الإخوان الإرهابية داخل أي دولة من دول شمال إفريقيا.

وتوقع النائب مصطفى الجندي أن تفشل سياسات النظام التركي الإرهابي في احتلال وغزو ليبيا مطالبا من المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سرعة التدخل لوقف الأعمال الإرهابية والإجرامية التي يقوم بها النظام التركي الإرهابي داخل الأراضي الليبية.