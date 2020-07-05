"من بينها أم حامل في 3 توائم".. الحكومة تكشف أبرز شكاوى مايو ويونيو

قال الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس لجنة الإستغاثات الطبية، إن اللجنة رصدت 850 استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكاتب خدمة المواطنين على مدار شهري مايو ويونيو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة دي إم سي: "كان هناك حوالي 570 استغاثة خاصة بفيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق عن طريق اللجنة مع غرفة العمليات بوزارة الصحة لتوجيه الحالات لعمل الفحوصات اللازمة وعمل الأشعة المقطعية لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس كورونا أم لا".

وتابع: "تلقينا استغاثات كثيرة خاصة بنواقص الأدوية، وتم التواصل مع إدارة النواقص بهيئة الدواء المصرية وترسل لنا كل أسبوع تقريرًا بالنواقص في الأدوية".

وأردف: "من بين هذه الشكاوى، شكوى الطبيب محمود سامي وأرسلناه إلى مجلس الطب العالمي وحصل على العلاج اللازم، وهناك طبيبة في مستشفى الشيخ زايد التخصصي وكانت لديها الأعراض ومشكلة مرضية حيث كانت ركبت دعامة في الشريان الأورطي، وزوجه الطبيب كان مصابًا بالفيروس ودخل العزل المنزلي، وتواصلنا معها وخضعت للمسحة وكانت النتيجة أنها ليست مصابة بالمرض".

وواصل: "كان هناك استغاثة هامة، وهي استغاثة تليفونية لزوج سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، وكانت في 3 توائم وكانت في حالة وضع، حالتها كانت خطيرة وتحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة، وتواصلنا مع مدير مستشفى الجلاء التعليمي للولادة، واستعد جميع الأطباء للولادة ونقل الأطفال إلى مستشفى أبو الريش، وخرجت الأم من المستشفى بحالة صحية جيدة".