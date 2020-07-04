مجلس الوزراء: إجراء عملية جراحية بالعين لأقدم شيال في مصر

علقت الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، على تقرير أذاعه برنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عن حكاية "عم عاطف" أقدم شيال في مصر لايزال يمارس مهنته رغم بلوغه سن الـ 94 من عمره.

وقال "المصري" إن لدينا مجموعة رصدت حالة "عم عاطف"، وتم التواصل معه، وسيرسل ورقه غدا للكشف على نظره وإجراء عملية له، "فيه عين مش بيشوف بيها خالص والتانية بيشوف بها شوية، وهيجيلنا بكرة الصبح يقدم كل أوراقه بمجلس الوزراء وأنا كلمت بنته وأبنه بنفسي،".

وتابع: "أي حاجة هنعملهاله وهنصرفله علاج على نفقة الدولة، دي تكليفات وتوجيهات من رئيس الوزراء دايما للجنة الطبية، احنا بنرصد الحالات علطول".