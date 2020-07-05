الجنايات توقف أمر منع حسن نافعة من التصرف في أمواله

أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإيقاف أمر منع حسن نافعة من التصرف في أمواله، ماعدا مبلغ 22 ألف دولار بالبنك الأهلي فرع جامعة القاهرة.

وصدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وجرى التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده، وذلك قبل أن تأمر بإخلاء سبيله مع 14 آخرين، في مارس الماضي.