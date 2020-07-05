التضامن: غلق أي حضانة تظهر فيها إصابة بـ كورونا لمدة أسبوع

قال الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن أهم اشتراطات إعادة فتح الحضانات، أن يكون لدى كل حضانة شخص مدرب على إجراءات الوقاية ولديه القدرة على القيام بالإجراءات الوقائية.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم"، ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة دي إم سي، ان كل حضانة ستعمل وفق 50% من الطاقة الاستيعابية بالترخيص، بالإضافة إلى التطهير المستمر والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتزام العاملين بارتداء الكمامة، ووجود غرفة أو مكان مجهز للعزل للتعامل مع الحالات التي تظهر بشكل دائم، وإذا ظهرت أي حالة فإن الحضانة ستغلق لمدة أسبوع على الأقل.

وتابع أنه تم وضع خطة محكمة للرقابة ومتابعة تنفيذ الإجراءات، قبل توقيع وزيرة التضامن الاجتماعي على قرار عودة العمل بالحضانات، مشددًا على أنه سيتم الاستعانة بخبرات أعضاء برنامج أطفال بلا مأوى، حيث يمتلكون 17 سيارة متنقلة تتحرك بسهولة بين الحضانات المختلفة كما سيتم الاستعانة بفريق التدخل السريع لحشد كافة الطاقات المتاحة بالوزارة للتأكد من تطبيق القرار بالشكل الذي يضمن السلامة للأطفال.