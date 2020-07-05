غدا.. انطلاق أعمال المنتدى العربي الصيني على المستوى الوزاري

تنطلق من العاصمة الأردنية عمان، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، غدا الاثنين، أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العربي الصيني على المستوى الوزاري برئاسة مشتركة لوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره الصيني وانج يي.

وأوضح جدول الأعمال، أن المنتدى سيبحث تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين الدول العربية والصين إضافة إلى الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.

ومن المقرر أن يصدر عن المنتدى "إعلان عمان" والبرنامج التنفيذي للمنتدى لعامي 2020 ـ 2022 والبيان المشترك لتضامن الصين والدول العربية في مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية عقدوا اجتماعا تنسيقيا الأسبوع الماضي ناقشوا خلاله مشروع إعلان عمان المزمع صدوره عن الاجتماع الوزاري للدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر لبلورة موقف عربي موحد إزاء كافة القضايا والموضوعات المطروحة أمام أعمال المنتدى.