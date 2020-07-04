مصر للطيران تعلن تشغيل رحلة طيران إلى الصين اعتبارا من 8 يوليو

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن نسبة الإشغال في الرحلات زادت إلى 75%، مشيرا إلى المرحلة الأولى من التشغيل تمت مع 29 دولة، على أن يتم زيادة العدد مع مرور الوقت بالتدريج، مشيرا إلى أنه تم وضع إجراءات السفر في كل دولة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تشغيل رحلة طيران بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو) بالصين اعتبارا من 8 يوليو الجاري.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن كل دولة لها إجراءات سفر تختلف عن الأخرى، وأن هناك دول قليلة للغاية هي التي تطلب pcr للتأكد من عدم إصابة المسافر بالفيروس، موضحا أن هناك دول مازالت تغلق مطاراتها، ولا يوجد دولة ترفض استقبال الرحلات المصرية، حتى الآن، مؤكدا أن الشركة وضعت خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط، حيث بدأت خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى 13 نقطة بقارة أوروبا وهي (أمستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو - لندن - فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا - إسطنبول).

وتابع أنه سيتم إضافة رحلات إلى كل من (برشلونة – كوبنهاجن – جنيف – مدريد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و3 نقاط بقارة أفريقيا وهي (أديس أبابا – جوبا – تونس) وسيتم إضافة (دار السلام) خلال الأسابيع المقبلة، و4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبو ظبي – الشارقة – بيروت)، و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي (واشنطن – نيويورك – تورونتو)، بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخلية على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.