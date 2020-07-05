الشاعر أمل الطائر يعاني من جلطة في المخ.. وزوجته تشكر مصطفى كامل

أصيب الشاعر الغنائي الكبير أمل الطائر، بعدة جلطات في المخ، والتي على إثرها نقل لإحدى مستشفيات القاهرة.

وأوضحت زوجة الشاعر الكبير لـ"الوطن" أن أمل كان قد تعرض لوعكة صحية منذ 3 أسابيع، ورفض خلالها إبلاغ أي شخص.

وأشارت إلى أن حالته الصحية تحسنت كثيرا عما مضى، وبدأ في التحدث والحركة.

وقدمت الشكر للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين السابق، والشاعر فوزي إبراهيم على تحركهم السريع معها في علاجه.

أمل الطائر قدم عشرات الأغنيات الشهيرة مثل أنا مش عارفني لعبد الباسط حمودة وأغنيات نار، نظرة، بيني وبينك، افرض، السلام عليكوا، الحق عليه، أبوسه، لحكيم.