زوج كيم كاردشيان يتحدى ترامب.. ويترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن مغني الراب الأمريكي كاني ويست، اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعدما دعم في الانتخابات السابقة الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي يخوض هذا العام السباق نحو البيت الأبيض أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية.

وأكد المغني نيته في رسالة نشرها مساء أمس السبت على شبكات التواصل الاجتماعي: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد الولايات المتحدة عبر الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أترشح لرئاسة الولايات المتحدة"، وذلك تحت شعار "رؤية 2020".

وتزامن إعلان ويست، الأفروأمريكي البالغ من العمر 43 عاما، مع الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها زوج نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى رغبته في اقتحام مجال السياسية، ولكنه كان هذه المرة أكثر حسما.

وكان ويست في الأعوام الأخيرة من أشد المدافعين عن سياسات ترامب وشخصه، وقد زار الرئيس عام 2018 خلال اجتماع في البيت الأبيض للحديث عن العنف والنظام العقابي في الولايات المتحدة.