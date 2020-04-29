كيف أثر فيروس كورونا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

أعلنت ولاية نيويورك إلغاء انتخابات الرئاسة التمهيدية للحزب الديمقراطي، بسبب تفشي فيروس كورونا، بعدما كانت مرتقبة في الثالث والعشرين من يونيو المقبل.

وكان الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الانتخابات بالولاية، صوتوا لصالح قرار إلغاء الانتخابات التمهيدية، بحسب نيويورك تايمز.

وقال العضو في المجلس الانتخابي بولاية نيويورك، المفوض أندرو سبانو، إنه كان يخشى أن يؤدي التصويت إلى وضع الناس بين خيارين صعبين، أي بين الحرص على الواجب الديمقراطي، وبين وقاية صحتهم من إصابة محتملة بعدوى كورونا.

ومنذ أواخر مارس الماضي، تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات بكوفيد-19، وكانت حصيلة المصابين بالفيروس على الأراضي الأمريكية بلغت 500 ألف شخص قبل أقل من ثلاثة أسابيع وتحديدا في 10 أبريل، كذلك تعد الولايات المتحدة الأمريكية من الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات جراء الفيروس مع أكثر من 57200 وفاة.

وعلى خلفية جائحة كورونا، أظهر استطلاع نشر أمس الثلاثاء، أن ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن جائحة فيروس كورونا "من المحتمل جدا أو إلى حد ما" أن تعطل القدرة على التصويت في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس الحزب الديمقراطي لولاية نيويورك، جاي جاكوبس، أن إلغاء هذه الانتخابات التمهيدية في نيويورك، جاء بسبب التحديات الاستثنائية في الوقت الحالي، في إشارة إلى الوباء.

ويأتي إلغاء هذه الانتخابات، بعدما أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بيرني ساندرز، في وقت سابق، وقف حملته الانتخابية، معلنا تأييده لنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مسؤولي الولاية كانوا يخشون في وقت سابق أن يغضب أنصار ساندرز، في حال ألغيت الانتخابات التمهيدية، لكن التصويت لم يعد ذا أهمية، بعدما انسحب ساندرز وساء الوضع الصحي في الولاية.