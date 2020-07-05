"سينرجي" تتعاقد مع محمد سامى مخرجا ومؤلفا لمدة 3 سنوات مقبلة

تعاقدت شركة سينرجى مع المخرج محمد سامى لمدة 3 سنوات مقبلة كمؤلف ومخرج وذلك من أجل تقديم مسلسلات فى شهر رمضان 2021، 2022، 2023، حيث وقع سامى العقود بحضور حسام شوقى المشرف العام على الانتاج فى شركة سينرجى وتم الاتفاق على كافة التفاصيل على أن يكون البداية فى شهر رمضان 2021.

ويبدأ التعاقد بتقديم محمد سامى مسلسل "نسل الأغراب" من تأليفه وإخراجه وبطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة والذى يعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان 2021، حيث استطاع سامى الجمع بين نجمين كبار فى عالم الدراما والسينما فى عمل تدور أحداثه فى اطار صعيدي وبدأ سامى بالفعل فى كتابة السيناريو والحوار للعمل وترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

ويأتى تعاقد شركة سينرجى مع محمد سامى لمدة 3 سنوات كمؤلف ومخرج بعد النجاح الكبير الذى حققه فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان والذى استطاع أن يتصدر به المشهد فى الموسم الدراما وحظى بمتابعة وتفاعل جماهيرى كبير طوال حلقات العمل فى الشهر الكريم.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.