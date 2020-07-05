عاجل.. "الإنتاج الحربي" تنفي وفاة العصار

نفت وزارة الإنتاج الحربي، ما تردد في الساعات الماضية عن تدهور صحة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووفاته، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لـ"العصار" والمتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل: "الأعزاء.. لا صحة حول الخبر المتداول عن صحة الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.. وهو في حالة مستقرة".

كانت أنباء قد تداولت في الساعات الماضية بشأن وفاة "العصار"، وهو ما نفته الوزارة.