بعد ترقيته لرتبة "فريق فخري".. تعرف على تاريخ "محمد العصار"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة "فريق فخري"، مع منحه "وشاح النيل".

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية السيرة الذاتية لـ"العصار"، عقب الترقية والتكريم من الرئيس السيسي:

الاسم: محمد سعيد العصار

تاريخ الميلاد: 3/ 6/ 1946

الحــالة الاجتماعية: متزوج ولديه 3 أولاد

الأنواط والأوسمة:

وسام الجمهورية من الطبقة الثانية

نوط الواجب من الطبقة الاولى

نوط الخدمة الممتازة

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة

ميدالية مقاتلى أكتوبر 73

وسام جوقة الشرف (مرتبة قائد) من فرنسا

المؤهلات والدرجات العلمية:

بكالوريوس هندسة – كلية الفنية العسكرية

ماجستير الهندسة الكهربائية

دكتوراة الهندسة الكهربائية

المناصب التى تقلدها:

شارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى.

تقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى:

مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث

رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة

مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح

مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية

عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية، إضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية.