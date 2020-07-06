منها احسب فاتورتك..13 خدمة بالبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات المياه

انطلقت البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالأمس، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية مبسطة، وتوضيح الإجراءات والمستندات اللازمة لكل خدمة.

تأتي خطوة إطلاق البوابة في إطار خطة الشركة في التحول الرقمي وميكنة الخدمات تزامنا مع إعلان الحكومة المصرية إطلاق "بوابة مصر الرقمية" التي تتيح تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين المصريين إلكترونياً، وتطبيقا لإجراءات التباعد الاجتماعي ومنع تكدس الجمهور بمراكز خدمة العملاء، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، بسحب ما أعلنه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح "رسلان" أن البوابة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، مثل: تلقى طلبات التعاقدات وتوصيل المياه في والصرف الصحي، وخدمة التعاقد على عداد المياه الكودي، وذلك وفقا للقواعد والقرارات التنفيذية لتركيب عدادات كودية لجميع المباني الموصل لها المياه بصورة مخالفة وغير قانونية طبقا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والمنظمة لهذا الشأن.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن"، نستعرض جميع المعلومات والخدمات الكاملة التي تقدمها البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وهي:

1 - الموقع الإلكتروني https://ecp.hcww.com.eg

2 - الفترة التجريبية للبوابة تمتد خلال شهر يوليو الجاري.

3 - يبدأ التشغيل الفعلي بداية من شهر أغسطس المقبل.

4 - تضم البوابة 13 خدمة منها 7 خدمات مفعلة و6 أخرى غير مفعلة حتى الآن.

5 - الخدمات المفعلة هي " خدمة تعاقد المياه، خدمة تعاقد الصرف الصحي، خدمة التعاقد الكودي، خدمة إبلاغ القراءة، خدمات احسب فاتورتك، خدمات سداد الفواتير وخدمة قدم شكواك".

6 - الخدمات غير المفعلة هي "خدمات التقسيط، الخدمات الفنية، خدمة مسبق الدفع، خدمة العداد والتوصيلة، خدمات على الاشتراكات و خدمة تقديم الشهادات".