غدا..قطع مياه الشرب 10 ساعات عن بعض مناطق القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، انقطاع المياه عن مناطق "الكلية الفنية العسكرية، المعهد الفني للقوات المسلحة، دار الضيافة، مستشفى عين شمس التخصصي"، وضعفها عن مستشفى كوبري القبة العسكري، اعتباراً من الساعة العاشرة غدا حتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

يأتي ذلك نظراً لتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروع كوبري للمشاه بجوار مستشفى كوبري القبة العسكري، الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600مم.

وطالبت الشركة، في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.