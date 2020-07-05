استقرار أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي وعيار 21 يسجل 794 جنيها

استقرت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي، في نهاية اليوم الأحد 5 يوليو، بعد أن شهد حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع في الآونة الأخيرة، بعد ما سببه جائحة فيروس كورونا المستجد من انهيار للاقتصاد العالمي.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 905 و907 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 792 و794 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 679 و681 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية اليوم، إلى 6 آلاف و352 جنيها.