صلاح حسب الله يعتذر عن رئاسة حزب الحرية

أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، أنه تقدم باعتذار للمكتب السياسي للحزب عن منصبه كرئيس له نظرا لانشغاله بالاستعداد لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة في دائرة شبرا الخيمة.

وقال حسب الله لـ"الوطن"، إن اعتذاره عن رئاسة الحزب تم عرضها على المجلس الرئاسي الذي يتولى الآن مهام هذا المنصب لحين إجراء انتخاباته في ديسمبر المقبل.

وأضاف حسب الله، أنه تم تكليفه برئاسة لجنة آمناء الحزب خلال الفترة، مؤكدا أن الحزب لن يتأثر بأي قرارات وبه كوادر وكفاءات تمكنه من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والمنافسة فيها على جميع مقاعد المجالس النيابية في كل الدوائر الانتخابية.