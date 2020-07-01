صلاح حسب الله يطالب الحكومة بسرعة التدخل لإقرار علاوات المعاشات للصحف

طالب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المحالين على المعاشات بصرف العلاوات الخمس الخاصة لأصحاب المعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات.

وقال في بيان صادر عنه، اليوم: "لا يعقل حرمان الصحفيين المحالين إلى المعاش من الحصول على هذه العلاوات، ولا سيما أنهم يستحقون التكريم على ماقدموه في مهنتهم الصعبة والتي يطلقون عليها مهنة البحث عن المتاعب".

وأكد حسب الله أن حرمان أصحاب المعاشات من الصحفيين من العلاوات الخمس التي تقرر صرفها بداية من الشهر الجاري أمر غير مقبول، ولابد من إعادة النظر في هذا الموضوع.

وأوضح أن الصحفيين فوجئوا بتصريحات وزيرة التضامن بتأجيل صرف العلاوات الخمس لهم بذريعة أنه سوف يتم مراجعة رؤساء صناديق المؤسسات الصحفية بهذا الشأن، حيث أنهم لا يعتبروا حكومة أو قطاع خاص.

وطالب حسب الله من الوزيرة نيفين القباج تحقيق مبدأ المساواة والإعلان الفوري عن صرف هذه المعاشات لجموع الصحفيين، خاصة أن معاشاتهم قليلة ولا تتناسب مع الأعباء المعيشية وأنه يجب على الحكومة وانطلاقا من الحرص على مصلحة الصحفيين مساواتهم بباقي فئات المجتمع، خاصة وإننا في دولة قانون وأحكام قضائية يجب علينا احترامها وتنفيذها بالكامل دون أي عوار أو ما يخالف صحيح القانون.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شخصيا سرعة التدخل لحسم هذا الملف تقديرا وتكريما لجميع الصحفيين الذين كان ولايزال وسوف يستمر دورهم الوطني في مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية خارجيا وداخليا.