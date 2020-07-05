كرم جبر: "الأعلى للإعلام" جهة مستقلة ولا تتبع أحدا طبقا للدستور

أوضح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اختصاصات المجلس، قائلا إنه يتولى تنظيم شؤون الإعلام بكل أشكاله ويعطي التراخيص ويضع القوانين والضوابط، كما أنه مستقل ولا يتبع أي جهة أو وزارة ويستمد صلاحياته من الدستور والقانون وهو ما أكده اليوم رئيس مجلس النواب.

وأضاف "جبر" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الإعلام في الآونة الأخيرة حقق نجاحات لا يمكن إنكارها، ولكن هذا لا يمنع أنه يجب أن يكون هناك تنوع أو ثراء في الأفكار، مؤكدا أنه سيتم التركيز الفترة المقبلة على التراخيص التي تمنح للقنوات الفضائية أو للصحف أو المجلات وفقا للضوابط القانونية.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز أيضا على شكاوى المواطنين في الإعلام، موضحا أن من حق أي مواطن أو مسؤول التقدم بشكوى للمجلس وكل شخص يأخذ حقه وفقا للقانون، بعض وسائل الإعلام تنقل دون تدقيق من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ده مجرم إلا إذا تأكدت من صحة الخبر.