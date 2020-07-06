مدرس أوبئة بـ"الكبد القومي" تكشف مضاعفات كورونا على مرضى الجهاز الهضمي

قدمت الدكتورة سالي وحيد، مدرس الأوبئة بمعهد الكبد القومي، نصائح لمرضى الجهاز الهضمي من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكرت أنه منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا والجميع حذر بأن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن هم أكثر عرضة عن غيرهم للإصابة بالفيروس، "مريض الكبد بيكون غلبان عشان مناعته ضعيفة، لأن إصابة الكبد قد تطول علاجها، وكمان الأدوية اللي بياخدها ممكن تضعف المناعة"، فضلًا عن أن الكبد عضو مؤثر جدًا في جسم الإنسان وعندما يمرض يُضعف المناعة.

وأضافت "وحيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "CBC"، أنّه يُخشى على مرضى الجهاز الهضمي وخاصة الكبد أن يصابوا بأي مرض حتى من قبل ظهور كورونا نظرًا لضعف مناعتهم، فضلًا عن أن هناك دراسات وأبحاثا أكدت أن فيروس كورونا من الممكن أن يُصيب الكبد نفسه ويُسبب إصابات به، " جزء من الفيروس بيدخل على الجهاز التنفسي، وهناك جزء أخر قد يهاجم الجهاز الهضمي، والكبد ضمن أعضاء الجهاز الهضمي".

وأوضحت مدرسة الأوبئة بمعهد الكبد القومي، أن كورونا قد يؤثر على الكبد بطريقة أخرى من خلال الأدوية التي يضطر المريض لتناولها بهدف العلاج من كورونا فقد تؤثر تلك الأدوية على الكبد نظرًا لمناعة الجسم الضعيفة، "لما الجسم يبتدي يعمل مجهود والمناعة تواجه الفيروس ، ده يؤثر على الكبد"، مشددة على ضرورة أن يتخذ كل مريض كبد الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

وتابعت: "احنا في فترة ذروة، وفيه ناس كتير مُصابة وهما في المنزل، فبلاش مريض الكبد يتعرض لأي حد مصاب لأن مناعته ضعيفة وبالتالي هتبقى صعبة".