تعافي نقيب المحامين بسوهاج واسرته من فيروس كورونا

اعلن ماهر رشوان، نقيب المحامين في سوهاج، تعافيه وأسرته من فيروس كورونا، وعودته لممارسة حياته الطبيعية.

وأكد رشوان، أن تعافيه جاء بعد رحلة من الألم، مشيرا إلى أن جميع النفقات المالية في رحلة علاجه من ماله الخاص، موضحا منذ البداية فضل عدم النشر عن حالته الصحية مفضلا أن يحبس آلامه داخل صدره، وفوض أمره إلى الله.

وقدم رشوان الشكر للواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لتواصله معه والسؤال عن صحته، كما قدم الشكر للأجهزة المنية في المحافظة، وأهله وأصدقاءه من رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة الذين تابعوا حالته باستمرار.

وأكد استمراره في خدمة جموع المحامين، مشيرا إلى أن هناك أمورا كثيرة كانت تهمهم تم إنجازها قبل فترة مرضه، ومنها نقل جلسات محكمة المراغة الجزئية ومحكمة المراغة لشئون الأسرة إلى مبنى مجمع محاكم جهينة بصفة مؤقتة.