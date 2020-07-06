هاني البحيري عن رجاء الجداوي: يوم رحيلها سيظل الأسوأ في حياتي

نعى هاني البحيري، مُصمم الأزياء العالمي، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر الأحد متأثرة بإصاباتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلًا: "الناس كانت تحبها وتحترمها كإنسانة في كل مجال لها موقف محترم ومشرفة"، فذكر أن الراحلة كانت تعشق أي شيء مدون عليه صُنع في مصر وكانت تشجع الصناعة المصرية في الخارج.

وأضاف "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الراحلة تحدثت معه هاتفيًا يوم 25 رمضان فجرًا وكان الاتصال مجرد الاطمئنان على حالته الصحية وعلى والدته وابنته وزوجته، "بتحب شغلها جدًا وبتحب الدنيا كلها وكانت بتنزل الشغل بعد الفجر احيانا، دي قدوة للفنانين الصغار"

وأشار مُصمم الأزياء العالمي، إلى أن الراحلة كانت مثالا للمرأة الجميلة والمثقفة وبنت البلد، " فقدنا قيمة كبيرة واليوم من أسوأ أيام حياتي، وكنت أتمنى أتكلم عن رجاء وهى موجودة وهى حاليا في مكانة كبيرة عند ربنا".

وتابع: " العشر السنين اللي فاتوا رجعتني لعرض الأزياء في مصر.. وكانت تضيف لمساتها على كل حاجة فى الدفيله.. وعلمتنى إزاى أهتم بالسيدة وجمال المرأة فى الفساتين والملابس، وحافظة كل أسماء من يعمل معي".