أحمد فهمي ناعيًا رجاء الجداوي: ماما قالت لي القعدة معاها تطول العمر

نعى الفنان أحمد فهمي، الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر أمس الأحد، متأثرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أنه لا شيء يصبر الجميع على وفاتها سوى سيرتها الطيبة، وهذا ما اتضح في كافة المداخلات التي نعتها أو في تعليقات المواطنين على السوشيال ميديا، "أي حد يتوفى فجأة السيرة تنقلب حلوة، بس رجاء الجداوي شيء مختلف، دي أصلا سيرتها قبل الوفاة سواء على المستوى الفني أو الإنساني".

وعن مسلسل "ريح المدام"، أضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن هذا المسلسل يُعد أحلى مشروع قام به في حياته كنجاح أو ككواليس، "الراحلة كانت تُحب عمل مسلسل آخر معايا، الكواليس بتاع المسلسل قربتنا من بعض، دي حاجة استثنائية".

وأوضح الفنان، أن والدته حضرت إحدى المناسبات وكان بها العديد من نجوم الفن، "وإحنا راجعين في العربية ماما قالتلي الوسط الفني كله في كوم، والقعدة مع رجاء الجداوي كوم تاني خالص، قعدتها تطول العمر، فعلى المستوى الفني أنا أقل بكثير أني أقيم رجاء الجداوي".

وتابع: "كنا نازلين بمسلسل ريح المدام في سيزون صعب جدا، كان فيه هشام ماجد وشيكو ودنيا سمير غانم، رجاء عندها 82 سنة، والله العظيم هزار واحد 25 سنة، مش ممكن، لازم نتعلم كلنا اننا نعمل الخير عشان سيرتنا تبقى زي سيرتها".