الكويت: 1075 عالقا مصريا يغادرون إلى 5 محافظات عبر 7 رحلات

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الاثنين، مغادرة 1075 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والاسكندرية، والأقصر؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وأوضحت الطيران المدني الكويتية، أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 495 راكبا إلى القاهرة، ورحلة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج، ورحلة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط، ورحلة على متنها 145 راكبا الى الاسكندرية وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الأقصر.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة طيران النيل، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة المصرية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة العربية - مصر، وشركة النيل الطيران وشركة المصرية.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، مغادرة 1470 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 9 رحلات جوية.