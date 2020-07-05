الكويت: 1470 عالقا مصريا يغادرون إلى 3 محافظات عبر 9 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، مغادرة 1470 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 9 رحلات جوية.

وأوضحت "الطيران المدني" الكويتية، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 630 راكبًا إلى سوهاج، و3 رحلات على متنها 510 ركاب إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 330 راكبًا إلى أسيوط.

وأضافت الإدارة العامة، أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة إير كايرو، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاي ايجيبت، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلتين لشركة فلاي ايجيبت، ورحلتين لشركة العربية - مصر، ورحلة واحدة لشركة إير كايرو.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس السبت، مغادرة 745 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.