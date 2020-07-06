سعر اليورو اليوم الإثنين 6-7-2020 في مصر

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 6 يوليو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.04 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.04 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18 جنيها للشراء، و18.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.04 جنيها للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18 جنيها للشراء، و18.22 جنيه للبيع.