34.6 ٪ زيادة قيمة الأرباح بالهيئات الإقتصادية عام 2017/2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 6 / 7 / 2020 "النشـرة السنويــة للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الإقتصادية عــام 2017/2018 "

ومن أهم المؤشرات مايلى:

- بلغــت قيمـة الأربــاح ( الفــائض القــابــل للتــوزيــع )

126.1مليار جنيه عام 2017/2018 مقابل 93.7 مليار جنيه

عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 34.6 ٪ تركزت هـذه

الـزيادة في نشـاط النقل والتخزين والمعلـومـات والاتصالات

بنسبة 69.5٪، 59.7٪على التوالي في الوقت الـذي انخفضت

أربـاح نشـاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 57.6٪.

- بلغــــت قيمـة إجمـالي رأس المـال المدفوع 116.7 مليار جنيه

عــام 2017/2018 مقابـل 107.3 مليار جنيـه عام 2016/2017

بنسبة زيــادة قدرها 8٫7 ٪ تركزت هذه الـزيادة في نشاط

الإتصالات وتـرجـع هـذه الزيــادة نتيجة للتوســع في كثرة

الاستثمـارات لشـركـات الاتصالات ويــوجــد زيــادة ايضـاً

في نشاط النقل والتخزين.

-بلغــت قيمـة مشروعـات تحـت التنفيـذ 128.1 مليار جنيه

عام 2017/2018 مقابل 102.2 مليار جنيه عـام 2016/2017

بنسبـــة زيــادة قـــدرهـــا 25.3 ٪ تركزت هذه الـزيـادة

في نشـاط النقل والتخزين نتيجة المشروعات القومية للطرق

ويـوجـد زيـادة ايضاً في نشاط الكهربـاء والـوساطة المـالية

والتأمين والعقارات.

- بلغـت قيمـة المدينون 510.7 مليــار جنيـه عـام 2017/2018

مقابـل 358.4 مليار جنيـه عـام 2016/2017 بنسبة زيــادة

قدرهـا 42.5٪ تـركزت هـذه الـزيـادة في أنشطة العقارات

و التعـديـن وذلـك نتيجـة التـوســع في البحـث والتنقـيـب

للاكتشافات البترولية الجديدة .

- بلغـت قيـمـة إيرادات النشاط الجارى 716.2 مليـار جنيه

عام 2017/2018 مقابل 651.6 مليار جنيه عام 2016/2017

بنسبـة زيـادة قـدرهــا 9.9٪ تركزت هــذه الــزيــادة

في إيـرادات نشـاط التعديـن وذلك نتيجة إرتفـاع الاسعـار

العـالميـة للبترول وإنخفـاض قيمة العملـة المحليـة نتيجـة

تحرير سعر الصرف .

- بلـغـت قيـمة متـوسـط أجـــر العـامــل 71.6 ألف جنيـه

عــام 2017/2018 مقـابل 56.5 ألف جنيه عام 2016/2017

بنسبــة زيــادة قــدرهــا 26.7٪ تركــزت هذه الزيـادة

في أنشطـة التعدين والادارية وخدمات الدعم بنسبة 31.7٪

، 60.9 ٪ على التوالي في الـوقـت الـذي انخفض متوسط أجـر

العامل في نشاط الزراعة حيث أنخفض بنسبة قدرها 93.9٪.