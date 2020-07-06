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محمود مسلم

34.6 ٪ زيادة قيمة الأرباح بالهيئات الإقتصادية عام 2017/2018

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الوطن
10:05 ص | الإثنين 06 يوليو 2020
الجهاز المركزى

الجهاز المركزى

أصدر الجهاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء اليوم   الاثنين      الموافق  6  /   7  / 2020  "النشـرة السنويــة للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الإقتصادية عــام 2017/2018 "   

   ومن أهم المؤشرات مايلى:

- بلغــت قيمـة الأربــاح ( الفــائض القــابــل للتــوزيــع )

  126.1مليار جنيه عام 2017/2018 مقابل 93.7 مليار جنيه

عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها  34.6 ٪ تركزت هـذه 

الـزيادة في نشـاط النقل والتخزين والمعلـومـات والاتصالات

 بنسبة 69.5٪، 59.7٪على التوالي في الوقت الـذي انخفضت

أربـاح نشـاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 57.6٪.

 - بلغــــت قيمـة إجمـالي رأس المـال المدفوع 116.7 مليار جنيه

  عــام 2017/2018 مقابـل 107.3 مليار جنيـه عام 2016/2017 

  بنسبة زيــادة قدرها 8٫7 ٪ تركزت هذه  الـزيادة  في نشاط

  الإتصالات وتـرجـع هـذه الزيــادة نتيجة للتوســع في كثرة

  الاستثمـارات لشـركـات الاتصالات ويــوجــد زيــادة ايضـاً

  في نشاط النقل والتخزين.

  -بلغــت قيمـة مشروعـات تحـت التنفيـذ 128.1 مليار جنيه

    عام 2017/2018  مقابل 102.2 مليار جنيه عـام 2016/2017

    بنسبـــة زيــادة قـــدرهـــا 25.3 ٪  تركزت هذه الـزيـادة

    في نشـاط النقل والتخزين نتيجة المشروعات القومية للطرق

    ويـوجـد زيـادة ايضاً في نشاط الكهربـاء والـوساطة المـالية

 والتأمين والعقارات.  

- بلغـت قيمـة المدينون 510.7 مليــار جنيـه عـام 2017/2018 

  مقابـل 358.4 مليار جنيـه عـام 2016/2017  بنسبة زيــادة

  قدرهـا 42.5٪ تـركزت هـذه الـزيـادة في أنشطة العقارات

  و التعـديـن وذلـك نتيجـة التـوســع في البحـث والتنقـيـب

  للاكتشافات البترولية الجديدة .

- بلغـت قيـمـة إيرادات النشاط الجارى 716.2  مليـار جنيه

     عام 2017/2018  مقابل 651.6 مليار جنيه عام 2016/2017

     بنسبـة  زيـادة قـدرهــا  9.9٪ تركزت هــذه الــزيــادة

     في إيـرادات نشـاط التعديـن وذلك نتيجة إرتفـاع الاسعـار

     العـالميـة للبترول وإنخفـاض قيمة العملـة المحليـة نتيجـة

     تحرير سعر الصرف .

 

- بلـغـت قيـمة متـوسـط أجـــر العـامــل  71.6 ألف جنيـه

   عــام 2017/2018 مقـابل  56.5 ألف جنيه عام 2016/2017

 بنسبــة زيــادة قــدرهــا  26.7٪ تركــزت هذه  الزيـادة

 في أنشطـة التعدين والادارية وخدمات الدعم بنسبة 31.7٪

، 60.9 ٪ على التوالي في الـوقـت الـذي انخفض متوسط أجـر

 العامل في نشاط الزراعة حيث أنخفض بنسبة قدرها 93.9٪.