"العريش الجديدة" تستعد لافتتاحات الميادين وشاطئ المدينة

تستعد محافظة شمال سيناء، إلى فتح جميع الطرق بشارعى 26 مايو، 23 يوليو بوسط العريش، وذلك بعد الانتهاء من تجميل ميادين العريش الخمسة، من خلال عمليات التطوير والتجميل، التي تتم على أعلى المستويات.

وقال اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس ومدينة العريش، بعد تفقده لميدان النصر بوسط المدينة، إن الميادين أوشكت على الانتهاء، وأن عملية الافتتاح ستكون قريبا جدا، وذلك بعد الانتهاء من ميادين الرفاعى والساعة والقاهرة، وجار العمل بميدانى النصر والميناء.

وأضاف رئيس المجلس، أن محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفضيل شوشة، أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من الميادين، ورصف الوصلات التى بينهما، وإنهاء جميع المرافق بتلك المناطق، وأنه ستكون هناك عملية تشجير واسعة، ودهانات ممتدة من الرفاعى حتى ميدان الساعة، بوسط المدينة، وسيتم خلال ذلك فتح جميع الطرق المغلقة بشوارع وسط المدينة، والميادين الخمسة.

وكان محافظ شمال سيناء، أعلن خلال الاجتماع الخاص باللجان الاستشارية بتجميل العريش، أن ما يحدث فى العريش من تطوير هو تغير ملامح الميادين والطريق، بما يتماشى مع الحداثة والرقى سواء بميادين العريش، أو منطقة الكورنيش وشارع البحر.

وأوضح المحافظ، سترون العريش الحديثة الراقية، شارحا طريقة سير المركبات والأفراد، وأماكن الباركن والحدائق والمساحات الخضراء، التى تواكب المدن السياحية العالمية.

وقال المهندس ناجى إبراهيم رئيس جهاز تعمير سيناء، إن هناك 5 ميادين تم تطويرها فى العريش، وهى ميدان الرفاعى والقاهرة والنصر والساعة والميناء، وذلك بتكلفة 33 مليون جنيه، والأسفلت المسطح، ويتم تطوير الميادين من حيث الإنارة والتشجير والصرف الصحى، وتصريفات الأمطار، والمقاعد وتركيب النافورة، وتجميل لكامل محيط الميدان والشوارع المحيطة.

يعتبر ميدان الرفاعى هو الميدان الرئيسى الكبير فى العريش، فيه صرة البلد، وهو عبارة عن ملتقى منطقة تجارية مع منطقة خدمات المدينة، مع منطقة المرافق وسط مسجد الرفاعى، أكبر مساجد العريش واقدمها والميدان عبارة عن أعمدة خرسانية، وانترلوك وتم ايضا توسعة الشوارع المحيطة بالميدان، مع إضافة الانرة الكاملة وتم اعادة ترتيب تمثال السادات.

وأضاف ناجى، انه تم تجهيز لتركيب أكشاك "تيك اوى"، للشباب أكثر من 22 كشك، سيتم استخدامها للبيع، بدلا من تواجد الباعة الجائلين، وايضا تكملة للمنظر الحضارى، فى الميدان، وايضا اعادة ترتيب الاماكن الخضراء، والبرجولات التى يجلس ليها الأسر الفارة من حرارة البيوت، وايضا يوجد قوة أمنية خاصة وتسمى وحدة تأمين الميدان.