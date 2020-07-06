مصرع شاب غرقا في بحر مشله بالغربية

لقي شاب مصرعه غرقا في بحر قرية مشله بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية أثناء قيامه بالاستحمام هربا من حرارة الجو.

تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور كفر الزيات، يفيد غرق شخص في بحر قرية مشله بدائرة مركز كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتدعى "محمد. ا. ا"19 عاما، مقيم بقرية مشله بدائرة مركز كفر الزيات، وتبين أنه اثناء قيام المتوفي بالاستحمام في مياه بحر قرية مشله جرفه التيار وغرق لعدم قدرته على السباحة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.