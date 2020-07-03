غرق طالب أثناء الاستحمام في نيل المنيا

لقي طالب مصرعه غرقا اليوم الجمعة، أثناء استحمامه برفقة آخرين بالمجرى المائي لنهر النيل.

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن قد تلقى إخطارا من مركز شرطة المنيا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوجود غريق بمجرى نهر النيل، أمام نادي القوات المسلحة.

بالانتقال تبين أن الغريق يدعى "محمد محمود محمد" 14 عاما، طالب، مقيم بعزبة المصاص، وأنه كان يسبح في النيل بصحبه ابن عمه "عمر أحمد" 15 عاما، وصديقه "عبد السلام محمد" 16 عاما.

وبسؤال ابن عم الغريق وصديقه قررا أنهما والغريق كانوا يسبحون في نهر النيل، فجرف التيار "محمد" فغرق.

وباستدعاء حسام محمود محمد 18 عاما، طالب، شقيق الغريق، مقيم بعزبة المصاص أفاد أنه تلقى اتصالا هاتفيا يفيد بغرق شقيقه وأنه لا يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأن الواقعة قضاء وقدر.

تم تكليف وحدة الإنقاذ النهري بالبحث عن جثة الغريق وانتشالها، وتحرر عن ذلك المحضر 5703 لسنة 2020، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.