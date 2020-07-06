في 43 يوما.. 3 مستشفيات عزل بالغربية يستقبل 12 ألف كورونا وشفاء 2163

على مدار 43 يوما، استقبل 3 مستشفيات بالغربية، تم تحويله الى عزل، واستقبال مصابين فيروس كورونا، 12 ألف 163 حالة، وحقق شفاء 2163 حالة، ووفاة 107 مرضى.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مستشفيات العزل في المحافظة "عزل كفر الزيات، والمدينة الجامعية طالبات، والمدينة الجامعية طلبه"، استقبلوا منذ بدء جائحة كورونا حتى الأن 12 الف 163 حالة، وحقق شفاء 2163 حالة ووفاة 107 مريض، وأن العمل توقف بمستتشفتين الطلبة والطالبات.

وأوضح في تصريحات للصحفيين، أن الحالات شديدة الخطورة بلغت 1235 حالة، والحالات المتوسطة 2201 حالة، والحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا 3 ألاف 169 حالة، بينما المتشبه فيهم بلغ 7 ألاف 790 حالة، وتماثل للشفاء 2163 حالة.

مدير المستشفيات: خلو مستشفتين من المرضى وعزل كفر الزيات به 121.. وعزل منزلي 6 آلاف

وقال الدكتور هشام شيحه، مدير عام مستشفيات الغربية، أن مستشفى عزل كفر الزيات استقبل 1235 حالة، تماثل للشفاء منهم 282 حالة، وتم تحويل 502 حالة، و505 حالة تحولت نتائج العينات الى سلبية، ووفاة 107 حالة، وتم عزل منزلي لـ 223 حالة، ويوجد حاليا 121 حالة مازالوا يتلقون العلاج.

وأضاف " شيحه" أن مستشفى الطالبات استقبل 742 حالة، تم شفاء 549 حالة، وتم عزل منزلي لـ161 حالة، و64 حالة تحولت نتائج العينات الخاصة بهم من ايجابية الى سلبية، ولم تسجل حالة وفاة واحدة، ولا يوجد فيها مرضى حاليا لتلقى العلاج، و23 حالة تم تحويلهم الى مستشفيات اخرى.

وبالنسبة الى مستشفى الطلبة، استقبل 142 حالة، وتم عزل منزلي لـ74 حالة، وشفاء 55 حالة، وتم تحويل 13 الى مستشفى عزل كفر الزيات، و105 حالات تحولت نتائجهم الى سلبية، ولا يوجد فيه مرضى حاليا لتلقى العلاج.

وأوضح أن 15 مستشفى على مستوى المحافظة حاليا يستقبلون مرضى ومصابين كورونا، وجميع الأطقم الطبية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، وايضا تعمل الوحدات الصحية على صرف الأدوية لحالات العزل المنزلي، وأن عدد حالات العزل المنزلي بلغت نحو 6 ألاف حالة، ويتم متابعتهم بشكل دوري للاطمئنان على حالتهم الصحية.