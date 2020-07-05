تعافي مديرة العلاقات العامة بـ"صحة الغربية" من كورونا

أعلنت نسرين كمال، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، تعافيها من فيروس كورونا المستجد بعد قضائها فترة العزل المنزلي لمدة 10 أيام.

وقالت "نسرين" عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ظهرت عليّ الأعراض يوم الأحد الي فات قولت لنفسي لا دا برد عادي ودا ليقيني بالله أن كلها ابتلاءات، وأنا بحب الرضا جدا لدرجة أني كنت مكبرة دماغي ولا مسك ولا وكحول بس كنت بقول لنفسي ربنا معايا علشان بساعد الناس وهايحميني".

وتابعت: "طبعااا التفكير دا غلط لأن ربنا قال ما نضرش نفسنا بردو الأعراض بتزيد لا كده بقى أروح المستشفى عملت أشعات تحاليل والدكتور قالي: نسرين أنتي اشتباه كورونا، وقتها بس فكرت في الناس إلي كنت معها الفترة الأخيرة، وهنا كانت بداية الحالة النفسية يا ترى أنا أذيت مين بعدم اهتمامي ولبسي للكمامة رجعت البيت ودموعي على خدي ومنهارة وأنا كالعادة بفكر في الناس".

من ناحية أخرى، تواصل مديرية الصحة جهودها في رفع حالة الطوارىء والاستعدادات القصوى على مستوى مستشفيات العامة والإدارات الصحية، لتقديم كل الرعاية الصحية اللازمة.