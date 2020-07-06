ضبط 17 تاجر مخدرات وبلطجي في حملات أمنية بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على 17 تاجر مخدرات وبلطجي، بحوزتهم أسلحة نارية و700 جرام حشيش و350 جرام هيروين، وكميات مختلفة من الاستروكس والفودو والأسلحة البيضاء.

جرى التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا، يفيد قيام حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية وتجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية، أسفرت عن ضبط 8 بلطجية بحوزتهم أسلحة نارية و17 تاجر مخدرات بحوزتهم 700 جرام حشيش و350 جرام هيروين وكميات مختلفة من الاستروكس والفودو وأسلحة بيضاء.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط كلا من "م. ا. خ" 30 سنة وشهرته "زيكا" وبحوزته بندقية آلية و6 طلقات و200 جرام حشيش، كما ضبطت "م. م. س" 25 سنة عاطل، وبحوزته 100 جرام فودو وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالي.

وتمكنت مباحث مركز القناطر الخيرية من القبض على عاطلين وهما "م. م. م" 26 سنة و"م. م. ا" 19 سنة وبحوزتهما 600 جرام استروكس ومبلغ مالي بقصد الاتجار.